Loja de decoração é destruída pelo fogo em Tangará da Serra

De acordo com as informações, um depósito de materiais, anexo a loja, também foi destruído. Dentro do barracão, havia também uma caminhonete que ficou destruída.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, que já foi controlado. Ninguém ficou ferido.

Nota de esclarecimento

A AR Produção de Eventos vem a público informar a clientes e amigos que, no final desta tarde (27/10/2020), as instalações de seu escritório e do menor de seus depósitos foram tomadas por um incêndio cuja causa ainda está sob investigação.

Apesar da rapidez com que as chamas se propagaram, felizmente, ninguém se feriu. Além da gratidão a Deus, há que se destacar a ação das Polícias Militar e Civil, da Brigada contra incêndio do Corpo de Bombeiros e de funcionários da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra que operam o caminhão pipa.

É muito importante salientar que os danos, apenas materiais, não inviabilizarão os serviços prestados pela empresa, visto que os depósitos principais estão localizados em outros pontos da cidade. O susto já passou; a criatividade, marca registrada que o proprietário vem imprimindo há anos à AR Produção de Eventos, continua a fluir e a contagiar funcionários e colaboradores para garantir a satisfação de clientes e o deslumbramento de seus convidados.

Por fim, é preciso agradecer não somente pelo afeto de clientes e amigos que lá compareceram, como também pelas inúmeras mensagens de solidariedade e apoio ainda não respondidas. Gestos tão singelos que só comprovam que a empresa solidificou suas raízes e continua preparada na missão de realizar sonhos.

AR Produção de Eventos