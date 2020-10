Luan Santana e Giulia Be aparecem juntinhos para comemorar sucesso

Luan Santana e Giulia Be apareceram juntos em um novo vídeo publicado pela cantora na última quinta-feira, dia 29. Nas imagens, os dois dançam bastante para comemorar o sucesso de Inesquecível, primeira parceria musical dos artistas. Na legenda do post, Giulia agradece aos fãs pelo carinho e comprometimento com o novo trabalho.

Dancinha para comemorar Inesquecível entrando no top 50 do @spotify Portugal (mal posso acreditar que tenho quatro músicas no top 100…), #1 no itunes, mais de 3M de plays na música e mais de 8M no clipe. E vocês fazendo tudo novamente. GRATIDÃO!

Nos comentários, diversos internautas mostraram que estavam torcendo para que Luan e Giulia ficassem juntos. Vale ressaltar que, segundo rumores, a aproximação entre os dois teria sido determinante no término do cantor com Jade Magalhães, com que namorou por 12 anos.

Vão namorar, certeza, comentou um usuário.

Uau, shippo, escreveu uma segunda.

E ele puxando ela hahah tudo para mim, afirmou outra.

É pecado shippar? Vocês combinam tanto, questionou uma última.

Além disso, Luan Santana parece ter mudado a sua postura nas redes sociais após uma polêmica envolvendo os seus fã-clubes recentemente. Como você viu aqui no ESTRELANDO, as páginas dedicadas ao artista afirmaram que ele estava distante e cobraram por espontaneidade e atenção.

Após toda a confusão, Luan prometeu que iria mudar. E nas últimas semanas, a mudança é perceptível. O músico tem feito diversas publicações em seu Instagram e compartilhou muito de sua recente viagem ao México nas redes sociais. Parece que ele está mesmo empenhado para conseguir agradar o seu público, não é?