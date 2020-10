Lúdio alerta que campanhas eleitorais podem estar aumentando contágio de covid-19 em MT

O deputado estadual e médico sanitarista Lúdio Cabral (PT) observou aumento nas taxas de contágio e no número de novos casos de covid-19 em Mato Grosso. Foram 4.460 novos casos de covid na semana epidemiológica 43, entre 18 e 24 de outubro. Na semana anterior, Mato Grosso havia registrado 3.930 novos casos.

“Os dados das duas últimas semanas lançam um alerta: houve aumento de 18% no número de casos novos de covid-19 notificados em Mato Grosso na última semana. Me preocupa a influência que as campanhas eleitorais possam ter nesse aumento. Como a curva epidêmica reflete fatos ocorridos duas semanas antes, esse aumento coincide com o início da movimentação das campanhas eleitorais”, analisou Lúdio.

Os dados da semana epidemiológica em curso permitirão analisar o comportamento e a tendência da curva epidêmica. “Vou avaliar se o crescimento persiste. Então saberemos se esse aumento não tem significância estatística ou se é uma retomada da subida da taxa de contágio. E, se o aumento persistir, reforça a hipótese da relação com as campanhas eleitorais”, explicou Lúdio.

Se a tendência de aumento for confirmada na próxima semana, Lúdio vai requerer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a adoção de normas rigorosas de biossegurança para que as campanhas não sejam fator de propagação e disseminação do novo coronavírus. Ele reforçou a importância de manter os cuidados preventivos, como higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento, evitando aglomerações e ambientes fechados sem circulação de ar externo.

“Se os cuidados não forem tomados, pode haver uma explosão do número de casos de covid em função das campanhas eleitorais. Os candidatos precisam evitar aglomeração. Quem aglomera, além de dar mal exemplo, ainda propaga o vírus”, alertou Lúdio. Ele destacou, ainda, que os números da pandemia continuam altos em Mato Grosso: mais de 250 pessoas seguem internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cerca de 600 novos casos da doença são registrados todos os dias.