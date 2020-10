Luiza Ambiel é eliminada de A Fazenda com 11,01% dos votos

A Fazenda 12 chegou ao fim para Luiza Ambiel! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (22) com 11,01% dos votos. A atriz perdeu a disputa contra Mateus Carrieri e Mirella pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

Na sexta Formação de Roça desta temporada, o Fazendeiro Mariano indicou Luiza. Em seguida, Mirella e Jakelyne foram as mais votadas da sede, com 5 votos cada. Com o Poder da Chama Verde, Raissa foi quem desempatou a votação, colocando Mirella direto na Roça. A cantora puxou Mateus da baia. Para colocar mais fogo no feno, dessa vez, não teve a dinâmica do Resta Um. Com o Poder da Chama Vermelha, Jojo escolheu três peões para uma nova votação. Juliano completou a formação de Roça, com 8 votos.

Após uma Prova do Fazendeiro que exigiu mira, força e agilidade dos nossos peões, Juliano saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação.

No reality, Luiza mostrou que é intensa. A peoa fez amizades, se divertiu, cumpriu com as obrigações do confinamento e até protagonizou um breve romance com Lucas Cartolouco.

Entretando, o comportamento da peoa causou atritos com a maioria dos participantes da sede. Jakelyne, Jojo, Lidi, Lipe, Lucas, Mariano e Raissa foram alguns dos peões que discutiram com a atriz. É fogo no feno!