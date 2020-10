Luizão propõe valorização da Coder para diminuir custos de asfalto na cidade

Valorizar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) como forma de diminuir os custos das obras de asfaltamento de ruas e avenidas da cidade. Essa proposta foi defendida pelo candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), que diz que hoje em dia a empresa de economia mista está relegada à segundo plano, enquanto o Município gasta dezenas de milhões de reais com outras empresas para executar o serviço na cidade.

De acordo com o candidato, a Coder é uma empresa que merece ser valorizada, diferentemente do que está acontecendo no momento, já que atualmente mais de R$ 130 milhões estão sendo gastos em obras de recuperação e pavimentação asfáltica com uma empresa privada, enquanto apenas R$ 1 milhão desse total é objeto de contrato entre a prefeitura e a Coder. “Nós poderíamos estar economizando dinheiro e ganhando em espaços asfaltados, em obras executadas. Além disso, as pavimentações ganhariam mais qualidade e gerariam menos custo ao município”, disparou Luizão.

Ele lembrou ainda que desde 2017 a empresa conta com uma usina de asfalto que está parada desde então no pátio da empresa, sem nenhuma utilidade, enquanto a prefeitura contrata empreiteiras privadas que geram mais gastos aos cofres públicos, além de desvalorizar a Coder, também promove a desvalorização de seus colaboradores, o que prejudicaria também a economia local, já que a cidade também perde com a falta do investimento consciente do dinheiro público.