Luizão reúne apoiadores e pede votos na Vila Operária

O candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, candidato da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), reuniu apoiadores e candidatos a vereador na manhã desse sábado (10) e foi pedir votos na região da Vila Operária. Sempre acompanhado de sua vice, Marchiane Fritzen, ele cumprimentou as pessoas e aproveitou para pedir votos para sua candidatura.

Questionado sobre como tem visto a aceitação de sua candidatura e propostas, Luizão disparou que está animado e confiante em suas chances de vitória no pleito municipal. “Cada dia eu fico mais animado que eu possa realizar meu sonho, que é governar essa cidade para todos. É uma cidade que merece. Nossa cidade é uma cidade maravilhosa e tudo que eu adquiri aqui eu possa retribuir para nossa cidade, com trabalho, com dedicação, com muita gestão e transparência…estou muito animado e cada dia me convenço mais que estou no caminho certo”, afirmou.

Confira a entrevista do candidato ao AgoraMT: