Mãe é presa por maus tratos contra filha de 1 ano e 9 meses

Uma mulher suspeita de maus tratos contra a filha de apenas um ano e nove meses foi presa em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (15), no município de Ribeirão Cascalheira. A suspeita de 27 anos foi autuada pelos crimes de maus tratos qualificado e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e também será investigada por possível tortura contra a criança.

A prisão ocorreu após o Conselho Tutelar acionar a equipe da Polícia Civil informando sobre um vídeo que mostrava a mulher agredindo a filha com uma vara e em seguida esfregando uma fralda suja no rosto da criança. Segundo as informações, o Conselho Tutelar já havia sido acionado outras vezes sobre os maus tratos praticados pela mãe contra a criança.

Diante dos fatos, as equipes da Polícia Civil e Conselho Tutelar foram até a residência da suspeita, onde resgataram a criança. Em conversa com familiares, foi informado que as agressões praticadas pela mãe são recorrentes e que diversas vezes já foi pedido para que ela entregasse a guarda da filha para o pai da criança.

Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até o local de trabalho da suspeita, onde foi realizada a sua prisão em flagrante. Questionada, ela confessou os fatos e disse que apenas estava educando a filha.

A mãe da criança foi conduzida à Delegacia de Ribeirão Cascalheira, onde foi interrogada pelo delegado Deuel Paixão de Santana e autuada em flagrante por maus tratos qualificado por ser praticado contra menor de 14 anos e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

O delegado também abriu uma investigação para apurar possível prática de tortura da suspeita contra a criança