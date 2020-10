Mais de 90 prefeitos irão tentar a reeleição em Mato Grosso

Um levantamento feito pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), com base em informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revela que, dos 141 prefeitos do estado, 91 vão tentar a reeleição no pleito deste ano. Rondonópolis é um desses casos.

A pesquisa também aponta que em 32 municípios, os chefes do Executivo local já são reeleitos e em sete cidades haverá candidatura única ao cargo de prefeito.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, mais de 2,3 milhões de eleitores estão aptos a votar no estado. O eleitorado está distribuído nos 141 municípios, tendo em Cuiabá o maior colégio eleitoral, com 378 mil eleitores, seguido por Várzea Grande com 160 mil. O município de Araguainha, que conta com mil eleitores, é o menor colégio eleitoral na unidade da Federação.