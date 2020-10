Mallu Ohanna confirma caso com Gusttavo Lima

Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras, confirmou caso com Gusttavo Lima, em conversa com a jornalista Fabíola Reipert. O áudio foi revelado nesta segunda-feira (19) durante o quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral, da Record TV.

O teor da conversa foi divulgado pela apresentadora após a influenciadora digital publicar, na sexta-feira (16), uma nota negando a informação. Em um primeiro momento, em bate-papo com a produção do programa, ela afirmou que o artista teria dito que estava separado da então mulher, a modelo Andressa Suita, e, por isso, decidido ficar com ele.

“Eu já estou separada já tem sete meses. E assim, quando aconteceu, ele falou para mim que estava separado. Ele falou que estava casado, só. Mas nada de… A gente não comentava muita coisa sobre isso, não”, disse Mallu.

Na sequência, ela contou que teria se encontrado com o sertanejo no sítio do cantor Leonardo, em Goiânia, Goiás. À época, Mallu Ohanna estaria acompanhada por um dos filhos do anfitrião e a namorada dele.

“Foi quando eu fui para Goiânia, quando eu estava lá. Uns três meses, se eu não me engano. Uns dois meses, mais ou menos. Eu estava na casa do Leonardo, até então. Eu estava junto, até então, com o Zé Felipe, a Vírginia, todo mundo. Aconteceu lá, aconteceu lá as coisas entre mim e ele”, completou.

Em outro áudio, agora em conversa com Fabíola, Mallu confirmou que esteve com o músico por pelo menos “quatro vezes” e, também, que outros encontros teriam acontecido fora da casa de Leonardo. Por fim, a influenciadora afirmou que eles não voltaram a ficar após o anúncio de separação. “Não, por enquanto, não”.