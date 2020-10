Marilda diz que pretende investir no turismo para gerar emprego e renda

A candidata a prefeita do município de Alto Taquari, Marilda Sperandio, da coligação “Juntos por Alto Taquari” (DEM, MDB, PSB e PSD), afirmou ao Portal AgoraMT que em caso de ser eleita, pretende investir na conclusão da obra de um lago que existe na cidade e investir no estímulo turismo e na realização de eventos para gerar emprego e renda para a população do local. Ela também afirmou que pretende investir na criação de um banco municipal, para investir no microcrédito, além de priorizar a saúde e a educação.

Nesse período eleitoral, o AgoraMT tem procurado ouvir todos os candidatos e candidatas a prefeito da região sul e sudeste do estado e nessa quinta-feira (22) o entrevistado será o candidato a prefeito da cidade de Tesouro, João Isaack Moreira Castelo Branco, da coligação “Cuidar da Nossa Gente” (PSB, DEM e Pode).

Assista a íntegra da entrevista: