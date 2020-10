Marília Mendonça critica fofocas e memes sobre separação de artistas

Marília Mendonça fez duras críticas à repercussão da mídia sobre a vida dos artistas, principalmente relacionadas às recentes separações que ganharam destaque nas redes sociais, como as que envolveram os nomes dos músicos Vitão, Luísa Sonza, Gusttavo Lima, Luan Santana, e até o da própria cantora, que terminou seu relacionamento com Murilo Huff em setembro.

A artista condenou as fofocas noticiadas sobre o assunto, além dos memes e das piadas que circularam na internet, chamando a questão de “deprimente”.

“Os sites agora deram pra comemorar término das pessoas… Poxa… Eu sei que não tem muita coisa pra comemorar em 2020, mas chegar a esse ponto?”, escreveu ela. “E antes que digam que é o que dá IBOPE, eu sei que é. Mas nós, influenciadores, tempos total condições de fazer a nossa parte quanto a essa realidade e não alimentar a ideia na cabeça do público, de que a nossa vida é uma novela, de que qualquer término precisa de uma história cabeluda”.

“Existe mais de uma pessoa por trás do meme que você criou pra ganhar likes. Existem vidas. Planos que não se concretizarão, anos de convivência, problemas de infinitas formas e contextos. Não é nem sobre o meu relacionamento mais, mas sobre tudo que vem acontecendo. Eu sei que é o trabalho de vocês. Muitos eu sigo, acompanho e estou sempre interagindo, mas é só um feedback de seguidora. A gente precisa ensinar e fazer nossa parte, com a nossa visibilidade, que a desgraça do outro não deve servir de entretenimento. Isso é deprimente”, continuou ela.