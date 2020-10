Mateus Carrieri trabalhou como entregador de comidas

Mateus Carrieri, participante de A Fazenda 12, vem crescendo no reality nos últimos dias. Apesar de não possuir uma “equipe” para administrar suas redes sociais, nas últimas 24h o ator ganhou mais de 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Um dos fatores que influenciaram no destaque do galã dos anos 90, foi o fato de repercutir, novamente, a notícia de que Carrieri trabalhou como entregador durante um período da pandemia .

Em abril, Mateus estava realizando delivery para ajudar restaurantes de algumas amigas durante o período de quarentena. “Hoje é dia de você fazer o seu pedido e eu que vou entregar na sua casa. Estou achando o meu domingo uma delicia. Vou com álcool em gel e máscara. É um restaurante de umas amigas que sempre apoiam a cultura e fazem questão de privilegiar os artistas, então, nesse momento, me deu vontade de ajudá-las. Os atores têm que dar uma força para esses restaurantes agora”, explicou ele, acrescentando que, junto a entrega, terá uma selfie com o ator. “De longe, e de máscara”, comunicou ator na época.

Além disso, na última segunda-feira (19), Mateus fez um desabafo emocionante sobre como ter feito filmes de conteúdo adulto prejudicou sua carreira, e afirmar que não tem chances de ganhar o programa. “Eu fiz filme pornô e isso atrapalhou a minha carreira. Em algum momento, perdi personagens por isso. Então, vir para cá é uma forma de mostrar que fiz muitas outras coisas além daquilo. Eu tenho uma carreira de muito mais novelas e peças do que três filmes para ficar me martirizando a vida inteira por causa disso”, disse ator. Comovidos, internautas se mobilizaram para apoiar o artista.

Roça

Mateus está na roça desta semana ao lado de Mirella e Luiza Ambiel. Nas redes sociais, Kaike Carrieri, filho do ator, fez campanha para o pai ficar. “O dedo não cai, mas o daddy não sai!”, escreveu o personal trainer.