Mauricio Manieri se emociona em 1ª live após infarto: ‘Muito feliz’

Mauricio Manieri fez uma live na noite de sábado (18). A apresentação foi a primeira desde que o cantor foi internado após sofrer um infarto. Logo depois de cantar a primeira música, Mauricio conversou com os fãs e se emocionou muito ao falar deste retorno.

“Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, voltando a cantar… É um momento muito importante, com certeza, uma mudança de ciclo na minha vida, vivemos momentos muito difíceis…”, disse, emocionado.

“Mas a gente resolveu fazer a live pelo fato de tantas mensagens que vocês mandaram, tanto carinho, amor, apoio… De milhares de pessoas, que estiveram conosco. Estou muito feliz, estou chorando aqui, mas de felicidade. Emocionado, claro por tudo que aconteceu, voltar a cantar é uma coisa maravilhosa e Deus está me dando essa oportunidade”, completou.

Iza Stein, mulher de Mauricio, também vibrou com a recuperação do marido e garantiu: “O coração dele está pronto, melhor do que um coração de um garoto de 20 anos”.

Fãs aproveitaram para mandar mensagens para o cantor, comemorando o retorno dele. A live teve cerca de três horas de duração.

Manieri, 50 anos, foi levado ao hospital no dia 11 de setembro com fortes dores no peito. Ele sofreu um infarto, passou por um cateterismo e teve que ser encaminhado para a UTI, onde ficou em observação.

No dia 16 do mesmo mês, o cantor recebeu alta hospitalar e classificou o momento como “dramático” e disse que era um “milagre” ter sobrevivido.