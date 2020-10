Mauro Mendes grava para programa eleitoral de Roberto França

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (Dem), decidiu entrar de corpo e alma na campanha de Roberto França pela prefeitura de Cuiabá.

O governador encontrou um espaço na agenda na noite desta terça-feira (6) para ir até a produtora responsável pela campanha do candidato do Patriotas na capital para gravar um depoimento de apoio que será usado na propaganda da tv.

“França foi testado, só ele é capaz de levar Cuiabá a um futuro diferente, de prosperidade e desenvolvimento social”, destacou Mendes.

Aliás, Roberto França tem usado questões sociais como bandeira de campanha. Ele já falou sobre o “passe livre”, que foi criado por ele em gestões passadas e permite que estudantes usem o transporte público sem pagar passagens.

“Só existe desenvolvimento com investimento social”, ponderou o candidato. França ainda espera por um vídeo de apoio do presidente Bolsonaro, mas pode ser surpreendido com o presidente no palanque de Abílio Junior (Podemos).