Moradora é rendida por bandidos ao chegar em casa e tem caminhonete roubada

Três indivíduos adentraram em uma residência na noite da última sexta-feira (30) e realizaram um roubo no bairro Vila Operária em Rondonópolis MT.

A vítima relatou que estava chegando em sua residência e ao fechar o portão foi surpreendida pelos três bandidos, no qual dois deles estavam armados e usando calça jeans, um com camiseta branca e o outro com camiseta azul e o terceiro indivíduo não possível identificar as vestes.

Com ameaças as pessoas que estavam na residência foram trancadas em um cômodo da casa.

Nesse momento os meliantes reviraram a casa e levaram relógios analógicos e digitais, uma TV de 43 polegadas, um celular, cerca de R$ 400, uma caminhonete S10 de cor branca e placa NJB – 5629, um capacete e uma motocicleta XRE de cor vermelha.

Quando a família conseguiu sair do cômodo os bandidos já não estavam no local, então a Polícia Militar foi acionada.

Em ronda foi localizada a motocicleta em uma região de mata no fundo do bairro Taiti e seguida devolvida ao proprietário.

Até o momento os demais pertences não foi encontrado e os suspeitos já identificados por meio de imagens continuam foragidos.