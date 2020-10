Morre suspeito que ficou gravemente ferido após fuga da polícia

Gabriel Novais Medeiros, 19 anos, que ficou gravemente ferido após cair de moto durante uma fuga da polícia no último dia 15 morreu nesta sexta-feira (23) no Hospital Regional. Ele teve um grave ferimento na cabeça, ficou oito dias internado, mas não resistiu.

No dia do fato, havia ocorrido um roubo na avenida Castelo Branco, na Vila Operária. Os policiais então tentaram fazer a abordagem do suspeito que fugiu por várias vias na motocicleta até entrar na contramão na Fernando Correia. Ele então bateu no meio-fio e se desequilibrou.

Com a queda, ele teve um afundamento de face.

No bolso da bermuda de Gabriel foram encontradas 4 porções de substancia análoga a maconha e R$300.