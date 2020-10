Motociclista fica ferido após colidir com veículo na Marechal Rondon

O condutor de uma motocicleta teve fratura nas pernas após colidir na lateral de um carro que saia de um posto de combustíveis. O acidente aconteceu por volta 16h30 e envolveu um veículo da marca Lifan modelo X60 de cor prata e uma motocicleta Honda Titan 150 de cor vermelha.

Segundo informações, o condutor da Titan seguia pela Avenida Marechal Rondon quando foi atingido pelo veículo Lifan, que saiu de um posto de combustíveis localizado na esquina com a Rua Floriano Peixoto. O condutor do carro admitiu não ter prestado atenção no trânsito da avenida antes de entrar na mesma e que não conseguiu evitar o choque por conta de o condutor da moto seguir em alta velocidade.

O motoqueiro colidiu na parte dianteira esquerda do veículo e o condutor foi violentamente arremessado no asfalto, ficando bastante ferido. Ele foi conduzido por uma equipe do Samu ao Hospital Regional com fraturas nas pernas. Um detalhe é que o piloto da moto estava usando uma tornozeleira eletrônica.

Já o motorista da Lifan permaneceu no local, acionou o Samu e prestou todos os esclarecimentos sobre o ocorrido no local. Além do Samu, a Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e devem investigar melhor o ocorrido.