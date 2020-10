Motociclista fica ferido após invadir rotatória na MT 130

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito no final da tarde deste sábado (17) em Rondonópolis-MT. A situação foi registrada na rotatória do Jardim das Flores – no cruzamento entre a MT 130 com o Anel Viário Conrado Sales Brito. O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações de uma testemunha, o motociclista seguia em alta velocidade na MT 130, sentido Centro de Rondonópolis, no momento em que invadiu a rotatória.

“Ele caiu longe da motocicleta, mas ainda chegou a se levantar e saiu andando, porém, logo depois desmaiou”, relata a comerciante Valciene Pereira que, após testemunhar o acidente, acionou o SAMU e entrou em contato com a família da vítima.

Assim que recebeu os primeiros socorros no local, o motociclista foi levado a uma unidade hospital de Rondonópolis, aparentando estar consciente e orientado.

Na garupa da moto (uma Honda Titan), o homem carregada uma caixa cheia de cajus, que ficaram espalhados pela pista.