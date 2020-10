Motociclista morre após bater em traseira de caminhonete na BR-364

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu nesta quarta-feira (14) após se envolver em um acidente no km 250 da BR-364, em Juscimeira. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ainda no local.

Segundo informações, ele seguia sentido Rondonópolis quando bateu na traseira de uma S-10 prata. Os ocupantes da caminhonete não se feriram e assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico.

As equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e constataram o óbito do motociclista. A equipe da Politec esteve no local para os procedimentos necessários e a causa do acidente será confirmada após laudo da PRF.