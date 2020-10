Motociclista se acidenta ao voltar do serviço e é socorrido

Um motociclista que não teve o nome divulgado ficou ferido após se envolver em um acidente na avenida Lions Internacional, entrada do bairro Jardim Esmeralda em Tangará da Serra. Ele voltava do serviço no momento da colisão.

De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta teria sido ‘fechado’ por um veículo Uno branco no cruzamento.

O motorista do carro não parou para prestar socorro e deixou o local. Outro motociclista que voltava do serviço foi quem acionou os Bombeiros que socorreram a vítima.

Ele estava consciente, mas com diversas escoriações pelo corpo.