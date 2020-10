Motociclista tem corpo dilacerado em acidente próximo a Pedra Preta

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na noite deste sábado (03), na BR-364, aproximadamente 20KM de Pedra Preta-MT. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com as informações, o condutor de uma carreta seguia na rodovia federal, sentido Alto Graças, quando tentou uma ultrapassagem e colidiu de frente com o motociclista que vinha no sentido contrário. O caminhoneiro abandonou o veículo e fugiu do local do acidente.

A vítima foi arrastada por cerca de 100 metros e teve o corpo dilacerado. A moto, com placas de Preta Preta, ficou presa embaixo do caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para as providências cabíveis.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis.

ATUALIZAÇÃO:

A vítima foi identificada como Sebastião Meneses Silva Junior de 24 anos de idade. Ele trabalhava como operador de máquinas fixa.