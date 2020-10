Motorista atropela casal em moto e foge sem prestar assistência às vítimas

Um casal que trafegava em uma motocicleta foi atropelado por trás pelo motorista de um veículo Gol de cor preta, com a passageira da moto ficando bastante ferida e com suspeita de fratura no fêmur de uma de suas pernas. O acidente aconteceu logo depois das 18 horas, no momento em que o casal transitava pela Avenida Bandeirantes, na baixada que fica logo após o Corpo de Bombeiros, da região da Vila Operária em direção ao Centro da cidade.

De acordo com o condutor do veículo, uma Biz de cor vermelha, o casal seguia calmamente na motoneta quando foram surpreendidos pelo veículo Gol, que seguia em alta velocidade no mesmo sentido e os atingiu por trás, arremessando a dupla e sua moto há cerca de 30 metros de distância.

O motorista do carro não parou para atender ao casal e fugiu, deixando os dois feridos no asfalto. Uma guarnição do Samu logo chegou ao local e constatou que a passageira da Biz estava bastante ferida e com suspeita de fratura em um fêmur, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar para ser atendida. O condutor da moto também sofreu bastante escoriações por todo o corpo, mas assinou um termo recusando o atendimento médico.

De posse da descrição do veículo que atropelou o casal, a Polícia Militar e Civil já começaram a procurar pelo mesmo.