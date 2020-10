Motorista atropela motoboy e foge sem prestar socorro

Um entregador ficou ferido na tarde desta segunda-feira (05) após se envolver em um acidente na rua Pio 11, esquina com a rua Benedito Ferron no bairro Vila Cardoso, em Rondonópolis. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.

Segundo testemunhas, o motociclista trabalha como entregador e estava seguindo sentido centro, quando o motorista de um carro acabou avançando a preferencial e batendo em cheio no motoboy.

O motociclista foi arremessado cerca de 3 metros do local e com a queda sofreu fraturas. Ele foi socorrido pelo SAMU e depois encaminhado à UPA. O motorista do carro que teria provocado o acidente fugiu com o veículo ainda não identificado.