Motorista atropela motoqueiro e foge do local; piloto ficou estado grave

Um acidente ocorrido no início da noite desse sábado (17) deixou um motociclista gravemente ferido. O fato aconteceu por volta de 18 horas, no Anel Viário de Rondonópolis, próximo da Santana Textil.

Segundo testemunhas, o motociclista, que pilotava uma Honda C100 Dream de cor vermelha seguia pelo anel Viário no sentido Jardim Atlântico/Jardim Flores, quando foi atingido violentamente por trás por um veículo que seguia no mesmo sentido, tendo sido arrastado por quase cem metros, ficando desacordado em frente à Santana Textil.

Ainda segundo as testemunhas que presenciaram o fato e socorreram o piloto da moto no primeiro momento, o outro veículo envolvido no acidente seria uma Saveiro de cor amarela, modelo antigo, que também ficou bastante danificada, tendo deixado parte de seu para-choques no local do acidente. Após o acidente, o motorista do veículo fez meia volta e retornou em direção à região do bairro Cidade de Deus e Parque São Jorge, tendo sido seguido por um motociclista que presenciou o ocorrido, mas em certa altura, o motorista teria ameaçado de morte o motociclista, que temendo por sua vida desistiu de segui-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) rapidamente chegou ao local com uma ambulância simples, mas ao perceber o estado grave em que se encontrava o motoqueiro, um rapaz branco com tatuagens nas pernas aparentando ter entre 20 a 25 anos, que apresentava ferimentos graves por todo o corpo, inclusive na região da cabeça, com intenso sangramento, foi chamada um Unidade Avançada, que conta com equipamentos de UTI e um médico cirurgião, que foi intubado e encaminhado para o Hospital Regional.

A Polícia Militar também esteve no local e imediatamente começou a realizar buscas para localizar o veículo e o motorista envolvido no acidente.