Motorista é preso embriagado e com revólver em Jaciara

A Polícia Militar abordou e prendeu o motorista de um Fiat Uno na noite deste domingo (04), em Jaciara-MT. O homem apresentava sinais de embriaguez e estava armado.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição da PM fazia rondas pela rua Carijós, em Jaciara, quando observou que o motorista de 26 anos não conseguiu sair do local com seu automóvel.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram e apreenderam em posse do condutor um revólver, tipo garrucha, calibre 22.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis.