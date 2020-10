Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente no cruzamento da rua 20 com a rua 3A, no bairro Jardim Tangará 2 no início da noite desta sexta-feira (23).

O motociclista teve que ser socorrido.

Segundo informações, o motociclista seguia na preferencial quando foi atingido pelo carro que além de invadir a via, fugiu após o acidente sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida com uma possível fratura na perna. A Polícia esteve no local e deverá apurar quem conduzia o carro.