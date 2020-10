Motorista invade preferencial e acerta jovens em motocicleta

Duas jovens ficaram feridas em um acidente ocorrido no cruzamento da rua 15 de novembro com a Marechal Dutra por volta do meio-dia desta terça-feira (13) no Centro de Rondonópolis. Segundo informações, as duas jovens estavam grávidas.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam em uma motocicleta e seguiam pela rua 15 de novembro, que é preferencial, quando foram atingidas por um veículo Gol que passava pela Marechal Dutra.

Elas foram socorridas pelo Samu com alguns ferimentos e encaminhadas a UPA.