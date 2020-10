MP Eleitoral pode complicar vida de candidatos

Mesmo com a campanha nas ruas, alguns candidatos a prefeito e a vice de Rondonópolis podem ainda ter problemas com o seu registro de candidaturas. Isso porque o Ministério Público Eleitoral enxergou irregularidades e pede a impugnação das candidaturas dos mesmos.

No caso do prefeito José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), ele teve reiterado o pedido de impugnação de sua candidatura à reeleição por conta de ter declarado um patrimônio nove vezes menor que o real, de acordo com o MP Eleitoral. Sua defesa tem argumentado que a Justiça Eleitoral exige apenas a declaração patrimonial, não exigindo que a mesma seja condizente com a realidade, mas o MP Eleitoral diz entender que uma informação inverídica pode afetar o pleito.

O atual vice de Pátio, Ubaldo Barros (Cidadania) estaria inelegível, por conta de uma doação irregular dele mesmo para sua campanha eleitoral de 2014, mas sua defesa argumenta que ele pode sim disputar o pleito, citando o caso da campanha de 2016, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) permitiu que ele fosse candidato.

O candidato Vanderlei Bonoto (PRTB) tem o registro de sua candidatura questionado por conta de supostamente não ter se afastado dentro do prazo previsto em lei do comando do corpo de Bombeiros, informação que é contestada por sua defesa.

Da mesma forma, o petista Kleber Amorim não teria declarado sociedade em empresas na sua declaração de bens para a Justiça Eleitoral, mas sua defesa diz que não cabe a impugnação de sua candidatura no caso, já que será feita uma retificação da declaração com a inclusão das ditas empresas em sua declaração de bens.

Candidato a vice de Pátio, o empresário Aylon Arruda é outro que tem seu registro de candidatura questionado pelo MP Eleitoral, já que não teria se desligado dentro do prazo da presidência do Sindicato Rural e nem da direção de sua empresa, que fornece para a prefeitura.

Enquanto não resolvem suas pendências com a Justiça Eleitoral, os tais candidatos seguem na luta pelo voto popular, cabendo ao eleitor analisar se concorda ou não com tais atitudes dos candidatos.