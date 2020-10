MT poderá ter cadastro estadual de condenados por estupro

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa autoriza o Governo do Estado reunir dados pessoais completos dos condenados por estupro. O objetivo do mesmo seria cooperar com o Governo Federal na atualização e acesso ao banco de informações nacional.

O projeto é de autoria do deputado estadual Dr. Gimenez (PV), que defende a medida, que iria ao encontro da medida aprovada pelo Senado Federal, oriunda do PL 5.013/2019, e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 01. “Temos atualmente números crescentes de estupros, principalmente entre crianças de 10 a 13 anos, por isso o trabalho de prevenção e combate é muito importante”, destacou o parlamentar.

Para medidas de interpretação do projeto, estuprador é aquele que tenha sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de estupro, ainda que cumprida a pena. Nesse cadastro poderão conter: dados pessoais completos, foto, características físicas e identificação datiloscópica dos condenados; DNA; local de moradia e atividade laboral desenvolvida mesmo que em condicional nos últimos três anos.

“Também consta que os indivíduos com nome inscrito neste cadastro poderão ficar vedados a ingressar em cargos públicos da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, portanto, além do efeito punitivo, nós buscamos promover a prevenção e conscientização para esse tipo de crime”, completou o deputado.

O cadastro será disponibilizado no espaço eletrônico da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, onde deverão ter acesso as Polícias Civil e Militar, Conselhos Tutelares, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, e demais autoridades, a critério da Sesp.

O crime de estupro está previsto no Código Penal brasileiro é caracterizado pela imposição da prática sexual por meio de ameaça ou violência, a pena é de reclusão de seis a 10 anos. Caso o crime resulte na morte da vítima a penalidade é de reclusão de 12 a 30 anos. Quando é praticado contra crianças e adolescentes com menos de 14 anos, a punição é a prisão de oito a 15 anos; e, se houver lesão grave, de 10 e 20 anos.