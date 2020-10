Mudança na Prefeitura pode atrair investimentos e gerar empregos, diz Thiago Muniz

Na manhã desta sexta-feira (02), o candidato a prefeito Thiago Muniz (DEM) e o vice Ibrahim Zaher (PSB), iniciaram a agenda do dia com uma visita à região da Vila Jardim. Eles conversaram com moradores e também com trabalhadores da construção civil num empreendimento que tem como um dos parceiros a empresa TMI Incorporadora.

O encontro com os trabalhadores foi no refeitório da obra, onde os candidatos falaram sobre as propostas que têm para o município. Thiago e Ibrahim explicaram que a pandemia de Covid-19 criou um cenário de crise em todo o País e que isso exige das prefeituras uma atuação mais eficiente para amenizar os efeitos negativos e agilizar a recuperação econômica.

“Sem um gestor capacitado na Prefeitura para tomar decisões rápidas e acertadas será complicado atravessar este período. O cidadão deve ser colocado em primeiro lugar e o prefeito precisa usar corretamente os recursos que chegam do Governo Federal. Em Rondonópolis tem ocorrido o contrário, o prefeito não usou corretamente os recursos que deveriam ser aplicados na Saúde e até hoje não conseguiu sequer implantar novos leitos de UTIs. Está faltando visão, compromisso e diálogo com a sociedade. Nós vamos mudar isso”, disse Ibrahim.

Os trabalhadores concordaram que a Prefeitura precisa atuar de forma mais aberta para ajudar o setor produtivo a superar a crise e gerar empregos. O carpinteiro José Daniel Silva disse que muitos amigos perderam o trabalho por causa dos efeitos da crise na economia e não estão conseguindo recolocação no mercado de trabalho. “No ano passado a coisa estava mais fácil, mas este ano passei boa parte do tempo desempregado. Graças a Deus surgiu esta obra e como já havia trabalhado para a TMI eles me contrataram novamente. Eu penso que com o Thiago na prefeitura a cidade tem muito a ganhar. Falo isso por conhecer como ele é, uma pessoa boa e séria. Ele tem a cabeça aberta. Vai recuperar a confiança no município e isso fará as empresas investirem mais aqui”, avaliou.

A recuperação da confiança também foi apontada por Thiago como algo essencial para Rondonópolis retomar o crescimento. Ele disse estar muito feliz pelos empregos gerados na construção do Condomínio Vila Jardim e afirmou que milhares de outros empregos podem ser gerados se a Administração Municipal fizer sua parte.

“Eu amo Rondonópolis e independente de qualquer situação continuarei investindo. Consegui fazer boas parcerias e, além de gerar muitos empregos, estamos mudando para melhor o perfil da Vila Jardim – que estava meio abandonada pelo Poder Público. Se tivermos na Prefeitura alguém com uma visão empreendedora e que aposte na união, vamos atrair novas empresas e estimular grandes investimentos. A união de todos é o caminho para superar a crise, gerando empregos que vão dar mais dignidade aos trabalhadores e suas famílias”, explicou.

Thiago também agradeceu os trabalhadores e os moradores da Vila Jardim. Ele lembrou que o condomínio em construção já presenteou o bairro com uma bela praça e está ajudando a valorizar os imóveis da região. “Quando a obra estiver concluída a comunidade vai ganhar ainda mais”, destacou.

Thiago Muniz e Ibrahim Zaher concorrem pela coligação ‘Unir para Crescer’, formada pelo PDT, PSB, PSC, MDB e Democratas.