Mulher de Faustão fica em hotel com diárias de R$ 12 mil

A mulher de Fausto Silva, Luciana Cardoso, está curtindo dias de folga na Turquia. A empresária deixou o marido e os filhos no Brasil e embarcou na companhia de uma amiga.

Luciana viajou no início da semana e avisou, nas redes sociais, que as “férias” estão apenas começando. Luciana e a atriz e cantora Gabriela Petry têm compartilhado com os internautas fotos da viagem de luxo.

A mulher de Faustão já passou por Istambul, cidade turca mais famosa entre os turistas, onde desbravou as belezas da região.

Luciana fez fotos nos pontos turísticos do local. Em Istambul, as duas ficaram hospedadas em um hotel de luxo, com diárias no valor de R$ 12 mil.

Luciana e a amiga também visitaram Bodrum, no balneário turco, e também escolheram um hotel onde a diária pode chegar a até R$ 9 mil.