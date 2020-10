Mulher é presa transportando folhas de coca em Mato Grosso

Uma mulher foi presa na BR 070, próximo a Cáceres, suspeita de tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência ela estava em um ônibus que saiu da cidade com destino a São Paulo (SP).

A suspeita, de origem boliviana, estava com várias bagagens. Dentro de algumas destas malas ela levava folhas de coca.

Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de Cáceres. No primeiro depoimento ela contou que comprou as folhas no país vizinho para comercializar na feira do Brás, em São Paulo.

A embaixada Boliviana foi comunicada da prisão para os devidos trâmites legais.