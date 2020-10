Nenhum candidato a prefeito de Rondonópolis teve candidatura deferida até o momento

Nenhum dos oito candidatos a prefeito de Rondonópolis teve o registro de sua candidatura deferido pela Justiça Eleitoral até o final da manhã dessa sexta-feira (16). A mesma situação se estende aos candidatos a vereador, que ainda não tiveram a sua documentação analisada e aguardam pelo deferimento de seus registros.

Alguns candidatos, como o atual prefeito José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), o candidato Vanderlei Bonoto (PRTB), o atual vice-prefeito Ubaldo Barros (Cidadania) e o petista Kleber Amorim, além do vice de Pátio, Aylon Arruda, estão tendo o registro de suas candidaturas questionado pelo Ministério Público Eleitoral, o que justifica a maior demora para a liberação de seus registros, mas mesmo os demais candidatos ainda aguardam pelo deferimento por parte da Justiça Eleitoral, função que está á cargo da juíza Milene Beltramini, da 46ª Zona Eleitoral.

Essa análise documental, que checa as condições de elegibilidade do candidato, e se existe alguma causa de inegibilidade, também depende de um parecer do MP Eleitoral, para que depois seja liberado ou não o registro das mesmas. O que a reportagem apurou é que o grande número de candidatos a prefeito e a vereador seria causa da demora, devido ao pequeno número de funcionários disponíveis para realizar a análise dos documentos apresentados pelos candidatos.

Enquanto não têm seu registro deferido, os candidatos seguem correndo atrás do voto popular, mas podem ter prejuízos caso tenham suas candidaturas indeferidas, já que além do trabalho feito e dos gastos financeiros, podem ter seus votos anulados, tanto no caso de candidatos a prefeito e vereadores.