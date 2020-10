Nilson Leitão sobe nas pesquisas em Sinop

O candidato ao Senado Nilson Leitão (PSDB) tem 23% das intenções de voto em Sinop e está na liderança isolada na preferência dos eleitores, na modalidade estimulada. A pesquisa com método usado survey é do Gazeta Dados, contratada pelo próprio instituto, e foi realizada de 19 a 21 de outubro. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos e foi registrada na Justiça Eleitoral com número MT-08278/2020.

Em segundo lugar está Carlos Fávaro com 7%, seguido da coronel Fernanda com 6%, José Medeiros e Pedro Taques estão empatados com 2%, Elizeu Nascimento, Euclides, Feliciano Azuaga, Procurador Mauro e Valdir Barranco surgem com 1%, já Reinaldo Moraes não pontuou. Não sabem ou não responderam são 44% e brancos e nulos 11%.

Conforme a pesquisa, 14% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Pedro Taques, seguido por Nilson Leitão com 11%. Carlos Fávaro aparece com 2%, Procurador Mauro, Coronel Fernanda e Valdir Barranco com 1% dos entrevistados. Elizeu Nascimento, José Medeiros e Reinaldo Moraes não foram citados.

Foram ouvidas 500 pessoas em Sinop, sendo 52% dos entrevistados eram mulheres e 48% são homens.