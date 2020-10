Noiva de Luan Santana deixa fazenda do cantor e volta para casa no Mato Grosso

Após Gusttavo Lima e Andressa Suita, Luan Santana e Jade Magalhães pode ser o próximo casal a anunciar o fim do relacionamento.

Após alguns rumores de que o sertanejo e a influencer teriam rompido o noivado, nesta quarta-feira (15), foi levantado no Balanço Geral que a modelo deixou a fazenda do cantor, e voltou para casa da família, no Mato Grosso.

Os dois já estão sem usar aliança há algum tempo, e a modelo curtiu uma publicação que pode ser considerada indireta: “O homem não dá valor quando perde. Dá valor quando o outro ganha o que era dele”.

Além de que na última live do cantor com Luísa Sonza e Guilia Be, Luan Santana desconversou quando a cantora perguntou sobre Jade.

“O diretor falou aqui pra eu perguntar como está o Eduardo e a Jade”, disse Gessica Kayane, que apresentava a live, se referindo a Eduardo Chady, namorado da cantora Giulia Be.

Giulia Be deu uma resposta positiva sobre seu namoro com Chady, afirmando que ambos estavam “maravilhosos”, mas Luan partiu para falar sobre o coronavírus e despistou o assunto de seu noivado.

“Graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí, já saiu umas notícias, a gente nunca sabe se é real”, explicou Luan Santana. “Mas a gente torce, sempre com as melhores expectativas e depois de tudo isso que a gente viveu é muito bom ter as pessoas que a gente ama”, disse.

Vale ressaltar que a última foto que o cantor postou com a então noiva foi há 5 semanas, Jade, por sua vez, postou a última foto há 17 semanas.