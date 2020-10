Novo Jurassic Park será o maior e mais diferente de todos

Confirmado para 2022, o próximo longa da franquia Jurassic World, iniciada em 2015 como renovação da trilogia de dinossauros, reunirá os atores do primeiro filme com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) e Bryce Dallas Howard, protagonistas dos últimos dois filmes.

Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill retornarão aos seus papéis como doutor Ian Malcolm, Ellie Sattler e Alan Grant, respectivamente. O trio, que fez parte do elenco do primeiro filme da franquia, Jurassic Park (1993), irá voltar a encarnar os personagens que fizeram história no cinema. Quem o confirmou foi Colin Trevorrow, que estará a cargo da realização deste novo filme.

Apesar de não se saber muito sobre o próximo filme, sabe-se que o enredo não se passará em uma ilha – a primeira vez em cinco filmes. A história se passará depois dos acontecimentos de Jurassic World: Reino Ameaçado, onde os dinossauros se livraram da Ilha Lunar, onde viviam confinados.

Diferente dos filmes anteriores, Dominion trará ao público os animais exóticos viajando pelo mundo, além de seu ambiente controlado. Além disso, o dinossauro invadirá o mundo humano ao invés do oposto.

O lançamento de Jurassic World 3: Dominion está previsto para 6 de junho de 2022.