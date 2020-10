Novo lote do PIS/PASEP é liberado nesta quarta-feira (14)

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira, 14, o saque do PIS para trabalhadores de empresas privadas nascidas em outubro.

Já o Banco do Brasil libera o saque do PASEP para funcionários públicos com a inscrição final 3.

O valor a ser pago poderá chegar até R$ 1.045, dependendo do tempo trabalhado. Ou seja, se a pessoa trabalhou durante 12 meses do ano, receberá um salário mínimo (R$ 1.045), mas, se trabalhou apenas 30 dias com carteira assinada, receberá o proporcional de 1/12 do mínimo (R$ 87,08).

Para ter direito, é preciso cumprir algumas exigências como ter exercido alguma atividade com carteira assinada em 2019 e ter recebido até dois salários mínimos por mês.Quem tem direito ao saque

O trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018 e/ou 2019;

O trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

Quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Calendário

Os pagamentos deste calendário começaram em 30 de junho de 2020 e vão até 30 de junho de 2021.