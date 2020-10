Operário, União e Sinop jogam fora de casa no fim de semana

Operário, União e Sinop entram em campo neste fim de semana pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, fora de seus domínios. Os três representantes mato-grossenses tentarão buscar pontos fora de seus respectivos estádios.

O primeiro a entrar em campo será o Operário de Várzea Grande. O Chicote da Fronteira visita o Vitória-ES no estádio Salvador Costa, às 14h (horário de MT), no Espírito Santo.

Duas horas depois, será a vez do Sinop. O Galo do Norte irá a cidade de Boa Vista-RR enfrentar o Baré, no estádio Canarinho, em busca de seus primeiros pontos no grupo A2.

No domingo (4), o União de Rondonópolis fecha a participação mato-grossense na competição duelando contra o Real Noroeste do Espírito Santo, no estádio José da Rocha, às 14h (horário de MT), na cidade de Águia Branca.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo através da internet pela My Cujoo.