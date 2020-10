Ossada humana com prótese na perna é encontrada em Rondonópolis

Uma ossada humana foi localizada na manhã desta segunda-feira (26), às margens da BR-163, saída de Rondonópolis-MT para Campo Grande-MS. Em um osso, provavelmente do fêmur, havia uma placa óssea metálica.

A Polícia Militar foi acionada pelo funcionário de uma empresa, localizada nas proximidades da rodovia federal. Ele estava fazendo a limpeza do terreno, quando se deparou com a quantidade de ossos expostos ao solo.

Investigadores da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), também estiveram no local da ocorrência.

Conforme o perito de plantão, Geraldo Rambo, diversos pedaços de ossos foram encontrados, além do crânio. “Pela forma como os ossos estão, podemos dizer que esse corpo humano foi deixado há um bom tempo neste lugar. Além disso, temos a informação que uma máquina de limpeza foi passada aqui no local, e provavelmente, pode ter quebrado parte do esqueleto”.

A ossada recolhida foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML).