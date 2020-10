Padrasto é preso por estuprar enteados de 9 e 11 anos

Um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada de nove anos de idade foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (08.10), durante ação da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) em apoio ao Sexto Conselho Tutelar de Cuiabá.

O suspeito, de 61 anos, foi conduzido ao Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, em Cuiabá, e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A diligência tinha o objetivo de fazer a busca e apreensão de dois irmãos, vítimas do suspeito, sendo um menino de 11 anos e a menina de nove, que eram molestados pelo padrasto.

A equipe da Deddica foi acionada após o Conselho Tutelar não encontrar as vítimas no primeiro endereço mencionado na ordem judicial, sendo informado por vizinhos que a família havia se mudado para uma propriedade rural, nas proximidades do município de Santo Antônio de Leverger.

Quando as equipes da Deddica e do Conselho Tutelar chegaram ao local, foram atendidas pelo suspeito que tentou esconder sua identidade, dizendo não conhecer a pessoa procurada. Enquanto os policiais estavam na propriedade, a menor saiu da casa, apenas de calcinha, e foi reconhecida pela conselheira tutelar como a vítima alvo da busca.

Diante das evidências, o suspeito revelou sua verdadeira identidade. Enquanto os policiais saíram para encontrar o adolescente que não estava na casa, a menor foi ouvida pela conselheira tutelar e revelou que minutos antes da chegada das equipes, o padrasto a estava assediando, passando a mão pelo seu corpo, e deu detalhes dos abusos sofridos.

Diante das evidências, o suspeito foi levado para o Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, onde foi interrogado e posteriormente autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A mãe das crianças também foi conduzida e terá a sua responsabilidade apurada no crime. As vítimas foram atendidas pela equipe psicossocial do unidade policial.