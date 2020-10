Parceira entre PM e Famato resulta em Projeto de preservação do Pantanal

O Sistema Famato recebeu nesta terça-feira (06) a visita do Senador Welington Fagundes. Na oportunidade o parlamentar apresentou a proposta do Estatuto do Pantanal que está sendo elaborado no Congresso Nacional.

O objetivo é estabelecer diretrizes para políticas públicas de proteção e conservação do Pantanal assim como o desenvolvimento das atividades econômicas exercidas no bioma.

O estatuto prevê:

Políticas de proteção ambiental

✅ Diretrizes para o desenvolvimento do bioma Pantanal

✅ Trabalhos de educação ambiental

✅ Diretrizes que deverão ser observadas pela União, Estados e Municípios

A área técnica do Sistema Famato analisou o projeto e apresentou sugestões de melhoria no texto. A assessoria técnica do senador ficou de avaliar as observações e discuti-las posteriormente em uma outra reunião com o setor.

Participaram da reunião o presidente do Sistema Famato, Normando Corral, diretor Administrativo e Financeiro, Vilmondes Tomain, gestora do Núcleo Técnico, Lucélia Avi, consultor técnico da Acrimat, Amado de Oliveira, Coronel Wilker Soares Sodré, Tenente-Coronel Gleber Candido Moreno, o superintendente do Imea, Daniel Latorraca, e representantes da Embrapa Pantanal e assessoria técnica do senador.

Campo Seguro – Na reunião também foi falado sobre o projeto Campo Seguro Patrulha Georreferenciada que receberá aporte financeiro via emenda parlamentar para os 15 comandos regionais distribuídos no Estado com o objetivo de auxiliar na segurança rural.

O projeto é uma parceira da PM de Mato Grosso com a Famato. Começou em 2014, na região sul do estado, com um projeto piloto em Rondonópolis liderado pela 14ª Companhia Independente de Polícia Militar e Força Tática. A ideia é expandir a patrulha para todos os municípios do Estado.