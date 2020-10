Pátio quer instalar a segunda faculdade de Medicina em Rondonópolis

Rondonópolis poderá ter o segundo curso de Medicina em uma universidade pública instalada na cidade. A intenção do prefeito José Carlos do Pátio (SD) é trazer um curso para o campus da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso) para formar médicos no município, já que os jovens precisam estudar na Bolívia devido ao alto custo para a formação.

Atualmente, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferece a graduação em Medicina e o curso na Unemat representaria a abertura de mais vagas. “Quero trazer um curso para cá, que é meu sonho, que é o curso de Medicina. Eu vou instituir no campus da Unemat mais uma universidade pública e vou ajudar a bancar”, disse José Carlos do Pátio, durante reunião em uma empresa de segurança do trabalho no último domingo (04).

Ele explicou que faltam médicos na cidade. “Os jovens querem fazer a faculdade de Medicina e não podem bancar, porque é caríssima, por isso vão para a Bolívia”, lembrou o prefeito, que é candidato à reeleição pela Coligação Rondonópolis nos Trilhos de Desenvolvimento Econômico e Social, formado pelo PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB, Solidariedade e PV.

Para a seleção dos alunos, Pátio pretende fazer um vestibular pela própria instituição, diferentemente do que ocorre na UFR, que faz pelo Enem e concorrem candidatos de todo o País. “O Enem tem gente do Brasil inteiro, o cara faz vestibular em São Paulo, resolve estudar aqui, quando forma vai embora. Não tenho nenhum problema com São Paulo, mas lá tem médicos de mais e aqui falta médico. O vestibular vai ser local”, afirmou.

Novo campus da Unemat

Atualmente a Unemat oferece em Rondonópolis os cursos de Licenciatura em Letras, Ciências da Computação e Bacharelado em Direito, cursos que serão renovados. Para o próximo ano, será formalizado um convênio com a Unemat e a Faesp (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual) para a vinda dos cursos de Pedagogia e Química, área esta que possui uma grande demanda por profissionais no município. Até o início de 2021 a prefeitura de Rondonópolis deverá finalizas as obras de construção da nova unidade da Unemat em uma área localizada ao lado do antigo aeroporto da cidade. Os recursos da obra são provenientes da iniciativa privada e estão orçadas em R$ 8,7 milhões.

O novo campus está sendo construído em uma área doada pelo município que possui aproximadamente 101 mil metros quadrados. Conforme o projeto, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação (SECITI), a nova sede terá seis blocos de salas de aula e três blocos de administrativo junto com a biblioteca. Outros dois blocos contam com sanitários, refeitório, auditório e estacionamento, além de duas entradas com pórticos e corredores de interligação entre as unidades. “Vamos ter mais de duas mil vagas para os jovens estudantes”, garantiu José Carlos do Pátio.