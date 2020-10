Perícia analisa imagens de posto onde policial foi atingido por tiro

Peritos Criminais da Gerência de Perícias em Áudio e Video da Politec realizaram nesta semana uma perícia no Posto Renascença, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A análise é referente ao caso do soldado da Polícia Militar, Ricardo Ferreira de Azevedo, que foi ferido por um tenente da Força Tática no dia 28 de maio.

O objetivo da perícia é responder aos quesitos demandados pela autoridade requisitante relacionados às imagens registradas pelas câmeras de segurança do posto, como, por exemplo, obter a distância da viatura até a vítima, as condições de visibilidade do atirador no momento do disparo, se no momento do disparo a viatura estava em movimento, dentre outros.

Os dados coletados durante a análise serão sobrepostos e confrontados com as imagens registradas no dia da ocorrência. Os trabalhos se iniciaram às 20h e terminaram às 23h.

Veja o vídeo: