Pesquisa aponta liderança de Emanuel em Cuiabá, mas deve haver segundo turno

O prefeito e candidato à reeleição Emanuel Pinheiro, da coligação “A Mudança Merece Continuar” (MDB, PMB, PTC, SD, PV, REPUBLICANOS, PL, PSDB, PTB, PP e PCdoB), lidera com uma certa folga a corrida á prefeitura da capital. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de outubro e aponta que, ao quadro de hoje, deverá haver um segundo turno em Cuiabá.

Na modalidade estimulada, quando o eleitor escolhe um entre os nomes apresentados pelo entrevistador, Emanuel Pinheiro aparece com 38,7% das intenções de voto, contra 14,5% de Roberto França (Patriota), e 13,5% de Abílio Junior (Pode), segundo e terceiros colocados, respectivamente.

Na mesma pesquisa, a candidata Gisela Simona (PROS) aparece com 6,6% das intenções de votos, enquanto Julier Sebastião (PT) aparece com 1%, Gilberto Lopes (PSOL) com 0,3%, e Aécio Rodrigues (PSL) com 0,2%. O candidato Paulo Grando (Novo) não pontuou na pesquisa.

Um total de 18,6% dos eleitores não souberam ou preferiram não opinar, e outros 6,6% disseram que votariam nulo, em branco ou não votariam em nenhum dos candidatos.

Já na modalidade espontânea, quando o eleitor diz o nome de sua preferência sem que sejam apresentada a lista de candidatos, o atual prefeito de Cuiabá também aparece com uma boa vantagem sobre os demais adversários, com 30,3% das intenções de voto. O candidato Abílio aparece em segundo, com 12,5%, Roberto França é o terceiro, com 9,2%. A candidata Gisela Simona aparece com 3,5%, Julier Sebastião com 0,5% e Gilberto Lopes, 0,2%. Os candidatos Aécio Rodrigues e Paulo Grando não pontuaram nessa modalidade da pesquisa.

4,9% dos eleitores entrevistados disseram que não votariam em ninguém, ou que votariam em branco ou nulo, enquanto 38,9% disseram não saber em quem votariam.

Emanuel Pinheiro também lidera no quesito rejeição, com 18,5%, com Roberto França vindo em seguida, com 10% e Abílio Junior com 9,6%. Na sequência, Aécio Rodrigues aparece com 5,3% de rejeição, Paulo Grando tem 1,8%, Julier Sebastião tem 1,6%, Gisela Simona tem 1,3%, e Gilberto Lopes, 1%. Nesse quesito, 33,8% que não souberam ou não responderam, e 17,1% que responderam “nenhum”.

A pesquisa foi feita pelo Olhar Dados e divulgada pelo site Olhar Direto, tendo entrevistado 608 eleitores. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral e a sua margem de erro é 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos.