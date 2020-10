Pesquisa mostra Gustavo Melo isolado na frente, com Martha Maia em segundo

O atual prefeito e candidato à reeleição Gustavo Melo, da coligação “De Frente Para o Futuro” (PSB, PDT, MDB, REDE e DEM), lidera as intenções de votos na cidade de Alto Araguaia. É o que aponta pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto EPP Pesquisa, realizada entre os dais 27 e 28 de outubro, que ouviu 403 eleitores da cidade.

De acordo com os dados da pesquisa, na modalidade espontânea, quando o eleitor responde ao questionamento sem que sejam apresentados os nomes dos candidatos, Gustavo Melo é o preferido de 40,9% dos eleitores, seguido pela candidata Martha Maia, da coligação “Unidos por Alto Araguaia” (PP, PTB, PL, PSDB, Republicanos, PSC, DC, Patriota, PSD e PMB), que aparece com 33,3% da preferência do eleitorado.

O candidato Junior da Farmácia, do PSL, aparece na lanterna, com apenas 1%.

Eleitores que declararam não votar em nenhum deles somaram 2,2% e não souberam ou indecisos somam 22,6% dos eleitores.

Estimulada

Gustavo Melo também aparece na frente na modalidade estimulada, que é quando o eleitor é informado do nome de todos os candidatos, com 41,2% das intenções de voto. Martha Maia segue em segundo lugar, com 34,2%. Junior da Farmácia aparece com 1%.

Não voariam em nenhum dos candidatos somaram 3%, enquanto os eleitores que não sabem em quem vão votar ou estão indecisos somam 20,6%.

Rejeição

A pesquisa também ouviu o eleitor para saber deste como anda a rejeição dos candidatos. Nesse quesito, Gustavo Melo foi citado por 18,6% dos eleitores, Martha Maia por 17,9% e Junior da Farmácia por 10,2%.

Questionados sobre quem, independente do seu voto, o eleitor acha que irá vencer as eleições, 46,7% disseram que acham que Gustavo Melo, outros 34,7% citaram Martha Maia e Junior da Farmácia foi citado por 0,5% dos eleitores. Não sabem ou não responderam somaram 18,1%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MT-03479/2020. A margem de erro da mesma é de 4,8% e confiabilidade é de 95%.