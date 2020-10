Pesquisa mostra Masson virtualmente eleito com 58% das intenções de voto

A primeira pesquisa eleitoral realizada em Tangará da Serra mostrou que o empresário Vander Masson, candidato a prefeito da coligação “É tempo de União” (PSDB, PDT, PSL, PTB, Pode, PL e PV) lidera com folga as intenções de voto entre os eleitores da cidade. Ele aparece com 58% das intenções de votos na modalidade estimulada e 33,75% na modalidade espontânea, mostrando que é o franco favorito para o pleito municipal.

Com mais de dez vezes a intenção de voto do segundo colocado, Masson aparece com 58% na modalidade estimulada, quando o eleitor escolhe um entre os nomes apresentados pelo entrevistador, enquanto o candidato Francisco Carlos Clemente, da coligação “Por um Governo Solidário e mais Saúde (PSD, PATRIOTA, PSB, DEM e PP) apareceu com 5,75% das intenções de voto.

Em terceiro aparece o candidato Wesley Torres, da coligação “Coragem pra Seguir Mudando” (MDB, SD e PP), com 5,5% dos votos. Em quarto apareceu o candidato Cláudio Agostinho Frare, do Republicanos, com 5%. Em seguida aparece o candidato Jean Michel Sanches Piccoli, do PSC, com 2,75%.

8% dos entrevistados responderam que não votariam em ninguém, branco ou nulo, enquanto 15% se declararam indecisos.

Espontânea

Já na modalidade espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Vander Masson conserva a liderança, com 33,75% das intenções de voto, empatados em segundo lugar, os candidatos Francisco Clemente e Wesley Torres aparecem com 2,75%, enquanto Cláudio Frare tem 2% das intenções, enquanto Jean Piccoli aparece com apenas 1% das intenções.

7,75% dos entrevistados declararam não votar em ninguém ou votar em branco ou anular o voto, enquanto 50% responderam não saber em quem votar ou não responderam ao questionário.

A pesquisa eleitoral foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, tendo ouvido 400 eleitores. A margem de confiança da mesma é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 09495/2020.