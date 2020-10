Pesquisa mostra Pátio, Thiago Muniz e Luizão empatados tecnicamente

Uma pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Segmenta Pesquisas coloca o atual prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, candidato à reeleição pela coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV) em primeiro lugar nas intenções de votos, mas empatado tecnicamente com Thiago Muniz, da coligação “Unidos para crescer” (PSC, DEM, PDT, PSB e MDB) e com Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB).

De acordo com a pesquisa, divulgada nessa sexta-feira (30), Pátio aparece em primeiro com 18% das intenções de votos, seguido de perto por Thiago Muniz, com 16,25%, e por Luizão, que aparece em terceiro, com 15,75%. Como a margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, os três estariam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

O quarto colocado na pesquisa é o candidato Cláudio Ferreira, da coligação “Quando os justos governam, o povo se alegra” (DC e Patriotas), com 10,5%, e em quinto aparece Vanderlei Bonoto (PRTB), que pontua com 4,5%. Kleber Amorim, do PT, tem 1,5%; Ubaldo Barros (Cidadania) aparece com 0,75%; Kleison Teixeira, do PSOL, com 0,25%.

24% dos eleitores declararam ainda não saber em quem vão votar, e 8,75% declararam não votar em nenhum dos candidatos.

Votos válidos

A pesquisa também ouviu os eleitores sem levar em consideração as abstenções, votos nulos e brancos, o chamado voto válido, e o cenário se repetiu, com Pátio novamente liderando as intenções de votos, com 26,7%, seguido de Muniz, com 24,16%, e por Luizão, que nessa modalidade da pesquisa aparece com 23,42%, novamente empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa.

Cláudio Ferreira aparece com 15,61%, Bonoto aparece com 6,69%, Kleber Amorim com 1,86%, Ubaldo com 1,12% e Kleison Teixeira com 0,37% dos votos válidos.

Essa pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 e registrada na Justiça Eleitoral com o número MT-09491/2020. Ao todo, foram realizadas 400 entrevistas com pessoas de vários bairros e também da zona rural da cidade.