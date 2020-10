Pessoas dormem na rua por falta de energia em Cuiabá

Moradores do CPA, em Cuiabá, passam a noite deitados na calçada tentando dormir no calor extremo da capital. O problema é a falta de enegia elétrica, que impede o uso de aparelhos eletrônicos como ar condicionado.

Segundo os moradores as quedas são constantes, sempre por volta das 23h sendo reestabelecida somente no dia seguinte. A reportagem do Agora MT recebeu dezenas de vídeos de consumidores revoltados com a concessionária.

“Meu marido trabalha as 5h da manhã”, desabafa uma moradora do Paiaguás em Várzea Grande. Com o celular, ela gravou o esposo e o filho dormindo em um papelão no quintal da casa devido a falta de energia elétrica.

Nesta madrugada foram os moradores dos bairros Alameda e Ponte Nova que ficaram sem energia elétrica. A queda foi por volta da 00h e ainda não foi restabelecida. Pelo menos mil famílias seguem sem energia em Várzea Grande.

Em nota a Energisa disse que existe um consumo acima da média em determinados momentos do dia devido a onda de calor história em Cuiabá com temperaturas acima dos 40°C o que tem ocasionado problemas. Além disso com a pandemia do Novo Coronavirus as pessoas ficam mais tempo em casa e automaticamente consomem mais energia. Mas as equipes tecnicas estão trabalhando 24 horas por dia para amenizar os problemas.