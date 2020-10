PF faz operação contra tráfico internacional de drogas em MT

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação Overload, com objetivo de reprimir organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, com ramificações em diversos estados e no exterior.

Ao todo, mais de 200 policiais federais, 80 policiais militares e 6 policiais civis participam do cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão e 35 mandados de prisão temporária, em 4 estados do país.

A operação tem como base a cidade de Campinas, em São Paulo, mas tem mandados sendo cumpridos em Cuiabá.

Ao menos duas pessoas foram presas na capital. Um dos mandados é cumprido no condomínio Chapada Diamantina, no bairro Dom Aquino, e outro num prédio na região do Despraiado, próximo ao Parque Mãe Bonifácia