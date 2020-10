PF lamenta morte de agente por tiro acidental durante treinamento

A Polícia Federal informa, com grande pesar, o falecimento de Frederico Moreira de Oliveira (43), Agente de Polícia Federal, ocorrido na noite desta segunda-feira (5) em Barra do Garças-MT.

O APF Moreira foi vítima de um tiro acidental no tórax, ocorrido em um treinamento continuado da Polícia Federal, no estande do Comando do 58° Batalhão de Infantaria Motorizado em Aragarças-GO.

O policial recebeu os primeiros-socorros de um policial federal socorrista, sendo encaminhado com urgência para o Hospital Getúlio Vargas em Aragarças/GO. O agente chegou a ser removido para o Hospital MedBarra em Barra do Garças, porém, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no início da noite.

O APF Moreira era lotado na Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças/MT, com brilhante atuação como policial. Participou de diversas ações de grande relevância em Mato Grosso e em outras unidades da federação. Atualmente, exercia a função de instrutor de tiro do Serviço de Armamento e Tiro da Polícia Federal (SAT/PF).

O agente Moreira era natural de Brasília/DF e deixa esposa e três filhos.

A circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Federal com a abertura de inquérito policial. A PF expressa condolências, solidariedade e apoio aos familiares, decretando o luto oficial de três dias na instituição a partir desta terça-feira (6/10).